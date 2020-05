Strano viavai in un'azienda agricola: uomo sorpreso a rubare gasolio

I carabinieri della stazione di Bovolone stavano svolgendo il consueto servizio perlustrativo del territorio, quando hanno denunciato un cittadino romeno con le accuse di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari infatti, nella serata di venerdì 1° maggio, avevano ricevuto la segnalazione di un anonimo viavai all'interno di un'azienda agricola di Salizzole e hanno eseguito alcune verifiche. In seguito ad un'attenta osservazione, gli uomini dell'Arma hanno sorpreso un individuo che stava cercando di trafugare del gasolio presente nel serbatoio di una autopompa, utilizzata per l'irrigazione delle colture agricole di proprietà della ditta. Quando i carabinieri sono intervenuti, l'uomo avrebbe cercato a più riprese di divincolarsi, colpendoli numerose volte per poter fuggire, ma alla fine è stato comunque bloccato.

Dalla successiva ispezione delle immediate vicinanze dell'azienda, a ridosso di una recinzione, i carabinieri hanno rinvenuto altre taniche di gasolio per un totale superiore ai 100 litri, che erano state nascoste tra la vegetazione: le forze dell'ordine non escludono che si tratti del frutto di un colpo avvenuto nei giorni precedenti e pertanto le loro indagini andranno avanti.