Avvicina una ragazzina per strada: 46enne in manette per violenza sessuale

Ha cercato di approcciare una ragazza minorenne, ma alla fine è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale.

È quanto successo nella mattinata di lunedì a Buttapietra, dove sono intervenuti i militari della stazione di Cadidavid che hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino pakistano, classe 1972 e incensurato, che per strada aveva avvicinato con una scusa una giovane del 2003.

Ad un certo punto il 46enne ha iniziato ad avvicinarsi al corpo della ragazza, arrivando ad abbracciarla e baciarla contro la sua volontà. Spaventata, la vittima ha cercato di allontanarsi fino a quando non è riuscita a fuggire e a chidere aiuto. Poco distante si trovava una pattuglia dell'Arma, che è intervenuta inseguendo e bloccando lo straniero, che poi è stato portato in caserma, in attesa di comparire davanti al gip per l'udienza di convalida.