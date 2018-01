Finti incidenti per frodare l'assicurazione, 10 indagati dalla procura veronese

Un'organizzazione che inscenava dei finti incidenti stradali per frodare l'assicurazione. È proprio frode assicurativa in concorso il reato ipotizzato nei confronti di dieci cittadini che vivono tra le province di Avellino e di Napoli.

L'indagine, come si legge su AvellinoToday, è stata coordinata dal pm veronese Angela Barbaglio ed è partita da una querela da una filiale della veronese Cattolica Assicurazioni, insospettita da alcune anomalie riguardanti una decina di incidenti stradali.

Le presunte truffe, sull'ordine delle migliaia di euro, sarebbero cominciate dal 2013. Per i dieci indagati non è ancora scattato il rinvio a giudizio e i loro difensori dovranno scardinare l'impianto accusatorio della procura veronese per dimostrare che gli incidenti non era finti e che quindi non si è prodotta alcuna frode a danno dell'assicurazione.