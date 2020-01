Autovelox in tangenziale Nord: in tre mesi è boom di sanzioni, oltre 500 al giorno

Il nuovo autovelox posizionato a Verona in tantgenziale Nord ed attivato lo scorso 12 ottobre 2019, continua a mietere "vittime". A rivelarlo è Enrico Santi sul quotidiano L'Arena che riporta le dichiarazioni del comandante della polizia locale del capoluogo scaligero Luigi Altamura, oltre ai dati relativi alle sanzioni. Fino ad oggi sarebbero state fatte oltre 47mila multe per eccesso di velocità lungo il tratto di strada dove vige il limite dei 70 chilometri orari.

Si tratta di un dato decisamente allarmante, in particolare se si pensa che in tre mesi la media giornaliera di sanzioni risulterebbe in tal modo pari a circa 527 multe. E tuttavia, sin dai primi giorni si era compreso che le violazioni sarebbero state numerose, con gli oltre 2.000 verbali nei primi tre giorni e gli oltre 900 multati nelle primissime 24 ore. A distanza di tre mesi val dunque ancora la pena ricordare a tutti la presenza dell'autovelox sulla tangenziale Nord in ingresso a Verona, nonché il limite da rispettare dei 70 chilometri orari.