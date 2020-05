Dopo la "tregua" per il Covid-19, ripartono i controlli contro la velocità eccessiva a Verona

Dopo la sospensione durnate l'emergenza Covid-19, riapartono i controlli della Polizia Locale di Verona volti a contrastare la velocità eccessiva sulle strade cittadine. Da lunedì 25 maggio e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser saranno in servizio sulle seguenti strade: via Lugagnano, strada Bresciana, via Palazzina, via Legnago, viale del Brennero, lungadige Attiraglio.

Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Torna in funzione anche il servizio dell'Ufficio mobile di prossimità nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri, mentre resta sospeso il servizio alle scuole.

Lunedì, dalle ore 7.30 l'Ufficio mobile è in via Avogadro fino alle ore 10, a seguire in in via Selinunte fino alle ore 13.

Martedì, dalle ore 7.30 l’Ump è al mercato di via Plinio in Borgo Venezia fino alle ore 13.

Mercoledì dalle ore 7.30 l'Ump è al mercato di piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 a quello di via Poerio fino alle ore 13.

Giovedì dalle ore 7.30 gli agenti sono al mercato di via Don Mercante e a quello di via Prina fino alle ore 13.

Venerdì dalle ore 7.30 l'Ump è al mercato di corso Porta Nuova e dalle ore 10.30 a quello di piazza Sedici Ottobre fino alle ore 13.

Sabato dalle ore 7.30 l’Ufficio Mobile è allo stadio per il mercato settimanale fino alle ore 15.30.