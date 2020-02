Autovelox in funzione a Verona: tutte le strade controllate nei prossimi giorni

Proseguono i controlli della Polizia municipale per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 24 febbraio e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio sulle seguenti strade: via Fabbricato Scolastico, via Ca’ di Cozzi, via Lugagnano, via Bassone, via Forte Tomba, via Belfiore.

Attiva anche la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

L’ufficio mobile di prossimità è in servizio nei mercati rionali e nelle principali piazze dei quartieri, assicura inoltre la presenza in alcune scuole per l’entrata e l’uscita dei ragazzi.

Lunedì, dalle ore 7.30 l'Ufficio mobile è alle scuole Cesari di via Fasoli, poi a Cadidavid, in piazza Roma, presso il Policlinico e al parco di San Giacomo fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 gli agenti si in piazza Arsenale, a seguire dalle ore 16.30 in piazza San Nicolò, dove il servizio termina alle ore 19.

Martedì, dalle ore 7.30 l’Ump è al mercato di via Plinio in Borgo Venezia fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 gli agenti si spostano in piazza Santa Toscana, infine dalle ore 16.30 in piazza Cittadella, dove il servizio termina alle ore 19.

Mercoledì dalle ore 7.30 l'Ump è al mercato di piazza Vittorio Veneto e dalle 10.30 a quello di via Poerio fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 gli agenti si spostano al centro commerciale Saval, infine dalle ore 16.30 in piazza San Nicolò, dove il servizio termina alle ore 19.

Giovedì dalle ore 7.30 gli agenti sono alle scuole Manzoni di via Velino, poi al mercato di via Don Mercante e a quello di via Prina fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 l'Ump si sposta presso l’area verde di via Ongaro, poi dalle ore 15.45 alle scuole Sei Maggio di via Santa Elisabetta, infine dalle ore 16.30 in piazza Cittadella, dove il servizio termina alle ore 19.

Venerdì dalle ore 7.30 l'Ump è alle scuole Rubele di via Interrato dell’Acqua Morta, a seguire al mercato di corso Porta Nuova e dalle ore 10.30 a quello di piazza Sedici Ottobre fino alle ore 13. Dalle ore 13.30 gli agenti si spostano a porta Vescovo, poi dalle ore 15.45 alle scuole Don Mercante di via Dolomiti, infine dalle ore 16.30 in piazza San Nicolò, dove il servizio termina alle ore 19.

Sabato dalle ore 7.30 l’Ufficio Mobile è allo stadio per il mercato settimanale fino alle ore 15.30. Dalle ore 15.45 si sposta in piazza Cittadella, dove il servizio termina alle ore 19.

Domenica pomeriggio dalle ore 13.30 l’Ump è in piazza Bra e dalle ore 16.30 in piazza San Nicolò, dove il servizio termina alle ore 19.