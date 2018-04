Autostrada A4 Brescia-Padova, oltre 111 milioni i veicoli transitati nel 2017

I 235 km della A4 Brescia-Padova e della A31 Valdastico, le tratte autostradali di competenza di A4 Holding, hanno registrato un traffico nel 2017 di oltre 111 milioni di veicoli effettivi, dato questo che misura il numero di tutti i mezzi entrati, usciti o transitati in autostrada, a prescindere dal quantitativo di chilometri percorsi. Nel periodo di ultima rilevazione effettuato (da novembre 2017 a marzo 2018) in A4 sono transitati 41 milioni di veicoli effettivi e in A31 8.7 milioni, rispettivamente pari a una media giornaliera di oltre 272mila e di 57mila veicoli.

L'incremento dei mezzi leggeri in transito nei cinque mesi di raccolta dati rispetto allo stesso periodo 2016/2017 è stato pari al 2%, mentre quello dei mezzi pesanti è stato del 3.3%. Il totale degli incidenti sulle tratte registrato da novembre 2017 a marzo 2018 è stato pari a 314, per la maggior parte dovuto a cause probabilmente imputabili alla eccessiva velocità, al mancato rispetto delle distanze di sicurezza e all'avaria dei pneumatici. Uno il sinistro che ha avuto conseguenze mortali per gli automobilisti e per i passeggeri.

Con questi volumi di traffico sempre crescenti è salito anche il livello di allerta del Centro operativo viabilità (Cov), il cuore nevralgico della gestione della viabilità autostradale situato nella sede di Verona di A4 Holding. Tutte le informazioni di quanto accade lungo le arterie vengono raccolte e trasferite in tempo reale agli impianti di monitoraggio e controllo , dove gli operatori le elaborano e interpretano attuando poi le procedure di intervento.

Le 259 colonnine Sos, disposte ogni 2 km lungo tutta la tratta sia in A4 sia in A31 e per la maggior parte ormai utilizzate dagli automobilisti e camionisti stranieri in transito, hanno registrato da novembre 2017 a marzo 2018 un totale di 339 chiamate di soccorso. Una minima parte rispetto al totale degli interventi di assistenza, segnalati e richiesti sempre più tramite cellulare e attivati attraverso il Cov e suddivisi fra soccorso meccanico, medico o semplice richiesta di informazioni.

A4 Holding ha infine predisposto nel 2017 una vera e propria carta di identità digitale di ponti, viadotti, cavalcavia e sottopassi compresi nelle tratte di competenza, il che ha permesso di implementare i dati raccolti in una piattaforma software di supporto alla complessa gestione delle opere di manutenzione. Nel 2017 e nel primo trimestre 2018, A4 Holding ha effettuato importanti interventi di manutenzione straordinaria che hanno comportato l'esecuzione di 11 ripristini completi di opere viarie, oltre a ben 174 singoli cantieri, nella maggior parte notturni, necessari per effettuare il reintegro di superfici di calcestruzzo di 54 cavalcavia nel tratto di autostrada A4 compreso tra Brescia e Sommacampagna.