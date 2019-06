Sarà un weekend da bollino nero sull'A22: oggi code, un capriolo salvato e sterpaglie a fuoco

Viabilità congestionata, oggi, sulla carreggiata nord di A22. Nel corso della giornata, a causa del traffico intenso e di alcuni piccoli tamponamenti, si sono prodotti rallentamenti con code, in particolare tra Affi e Bolzano e tra Chiusa e Vipiteno.

Salvato un capriolo

In mattinata, rallentamenti erano stati provocati anche dalle operazioni di recupero di un capriolo. L’animale era riuscito ad introdursi in carreggiata nord poco prima dello svincolo di Rovereto nord. L’intervento degli Ausiliari della viabilità, della Polizia Stradale, del Corpo Forestale Provinciale e dei Vigili del Fuoco Volontari di Villa Lagarina ha permesso di far rientrare il capriolo in zona sicura attraverso delle brecce praticate nelle recinzioni. Code per traffico intenso anche tra Carpi e l’allacciamento con la A1 in carreggiata sud.

Weekend da bollino nero

Come già annunciato mercoledì, per le giornate di domani e dopodomani si prevede bollino nero con traffico critico in carreggiata nord nelle ore centrali della giornata. Si sconsiglia pertanto di mettersi in viaggio durante quella fascia oraria. Traffico sostenuto, ma non critico, in direzione sud.

Incendio zona Nogarole Rocca

Altre code di circa 2 chilometri si sono verificate tra Nogarole Rocca e l'allacciamento in A4 lungo la carreggiata nord quest'oggi verso le 17.30. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, si sarebbe trattato di alcune sterpaglie che avrebbe preso fuoco. La situazione è comunque stata gestita, ma vi sono state ripercussioni sul traffico autostradale.

App e numeri utili A22

Si ricorda la possibilità di scaricare l’app di A22 per consultare in tempo reale la situazione del traffico e di contattare gli operatori del Centro Assistenza Utenti (al numero verde 800279940). Si raccomanda, infine, di affrontare il viaggio curando di avere a bordo acqua e generi di conforto per poter affrontare eventuali code.