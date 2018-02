Autonomia, firmato l'accordo preliminare. Zaia: "Non si torna più indietro"

L'accordo è stato firmato anche dai presidenti di altre due regioni, Lombardia ed Emilia Romagna, a cui sarà concessa, come al Veneto, maggiore autonomia

Come annunciato, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si è recato oggi, 28 febbraio, a Palazzo Chigi a Roma, per firmare l'accordo preliminare per la concessione al Veneto di maggiore autonomia. Un'autonomia differenziata che il Governo, rappresentato dal sottosegretario agli affari regionali Gianclaudio Bressa, intende concedere anche ad altre due regioni, la Lombardia del presidente Roberto Maroni e l'Emilia Romagna del presidente Stefano Bonaccini.

"Una giornata superstorica - l'ha definita Zaia - da cui non si torna più indietro".