San Martino, arrivano autocertificazione online e carta d'identità elettronica

Il Comune di San Martino Buon Albergo innova i propri servizi, con l'introduzione dell'autocertificazione online e la carta d'identità elettronica. Compilare la dichiarazione è già possibile attraverso il sito internet www.comunesanmartinobuonalbergo.it, mentre per ottenere la tessera elettronica occorrerà attendere il prossimo mese.

I cittadini possono certificarsi comodamente da casa - spiega l'assessore ai servizi demografici Davide Brusco - L'autocertificazione è obbligatoria per gli enti e i concessionari di pubblici servizi e può essere inoltre accettata dai privati che lo consentono. Si tratta di una dichiarazione che l'interessato sottoscrive di suo pugno su stati, fatti e qualità personali e viene utilizzata nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, compresi ospedali e scuole. I certificati più ricorrenti sono quelli relativi a nascita, residenza, cittadinanza e stato civile di famiglia.

Per usufruire del servizio bastano pochi click: è necessario accedere al sito del Comune e dalla pagina "Sportello online" cliccare la voce "Autocertificazione online" e quindi su "Registrati".

Inoltre, nelle prossime settimane sarà possibile ritirare la carta d'identità elettronica. Ha le dimensioni di una carta di credito e dispone di un microchip a radio frequenza per la protezione dei dati, in grado di impedire la contraffazione o la duplicazione. Il suo rilascio non sarà però immediato.