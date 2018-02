Valeggio sul Mincio dice basta agli autocarri più pesanti di 7,5 tonnellate: centro vietato

Dopo un lungo e tortuoso cammino i Comuni di Valeggio sul Mincio e di Monzambano sono finalmente riusciti ad impedire la circolazione degli autocarri con peso superiore a 7,5 tonnellate sulla Strada Provinciale 28, che collega i due Comuni.

Con l’ordinanza n.5 del 31/08/2018 il Comune di Valeggio s/M vieta la circolazione dei veicoli per il trasporto di merci con massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate provenienti da Monzambano (MN) sulla S.P. 28 del Mincio, impedendo così il loro ingresso nel centro abitato del capoluogo percorrendo via San Rocco, via A. Murari e via Cavour. Allo stesso tempo l’ordinanza obbliga i veicoli provenienti dalla Strada Regionale 249 di percorrere via Cavour e il senso unico di via Circonvallazione Maffei per immettersi sulla Strada Provinciale 28 in direzione di Monzambano. Ora gli autocarri dovranno percorrere la Strada Provinciale 74, che si collega alla Strada Regionale 239 nei pressi della frazione di Salionze.

La possibilità di istituire il divieto giunge dopo la vittoria dei due Comuni presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il ricorso intentato da una ditta privata di estrazione e produzione di calcestruzzo e ghiaia, secondo la quale il cambio di viabilità dei suoi camion avrebbe portato ad un danno economico ingente.

Il sindaco Angelo Tosoni ha espresso «grande soddisfazione per una soluzione che va a risolvere una questione delicata legata al passaggio di mezzi pesanti per le vie del centro storico di Valeggio sul Mincio. Nello stesso tempo Monzambano risolve i problemi di Via Salionze. È stato un percorso impegnativo anche per il coinvolgimento di due Comuni, due Province e due Regioni».

«Questo è il risultato - ha quindi aggiunto Leonardo Oliosi, assessore alla viabilità - di un lungo lavoro iniziato qualche anno fa. Grazie all'interessamento del nuovo sindaco di Monzambano, Giuseppe Cappa, ora gli autocarri non possono più circolare sulla S.P. 28. Così salvaguardiamo il diritto alla salute di pedoni, ciclisti e automobilisti, tutelando la loro incolumità fisica sia dal pericolo derivante dal traffico veicolare pesante che dal conseguente inquinamento atmosferico e acustico. Ringrazio i comandanti della polizia locale di Valeggio sul Mincio e Monzambano per il loro impegno».