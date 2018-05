Auto, in Veneto immatricolazioni in altalena e Verona resta tra i leader

Partono con il freno tirato le immatricolazioni di auto nuove in Veneto, con un calo nel primo trimestre 2018 del 2,2% (-1,5% il dato nazionale). Una performance - rilevano le elaborazioni di Quintegia - comunque ancora interlocutoria per una delle regioni italiane a maggior concentrazione di domanda e offerta di automotive, dopo un quadriennio che ha provato a reagire alla crisi con una crescita delle vendite del 39,8% (147 mila pezzi). Tra le province a perdere di più in questo inizio anno, Verona (-11%), Padova (-9,1%) e Treviso (-6,9%), mentre salgono Vicenza, con +15,3%, e Belluno (+21,9%). All’Automotive Dealer Day (Veronafiere, 15-17 maggio) presentato alla fiera scaligera, il punto su un settore che in Veneto conta 380 punti vendita dislocati in primis a Treviso e Vicenza (77 outlet a testa), poi a Padova, Verona, Venezia, Belluno e Rovigo.

In Veneto le immatricolazioni valgono il 7,5% del complessivo nazionale in una filiera allargata che vale nel Paese l’11% del Pil (circa 190 miliardi di euro) e che lo scorso anno ha contribuito in modo determinante alla crescita del prodotto Italia. Secondo Quintegia, le vendite medie per concessionaria nell’ultimo anno hanno premiato invece Verona, con 472 pezzi immatricolati contro una media regionale di 386, e a seguire Padova, Venezia, e Vicenza. Sempre nell’ultimo anno, le immatricolazioni di auto nuove nella regione sono cresciute 3 volte meno della media nazionale (+2,6% contro +7,9%), con una flessione del segmento ‘privati’ del 5,2%, a fronte di un incremento in doppia cifra degli ordini dalle ‘imprese’. Nel complesso è Padova, con 29.900 pezzi, la provincia veneta con il maggior numero di auto immatricolate nel 2017, seguita a ruota da Vicenza (29.646, in c del 13,3%) e Verona (29.280), che comandava la classifica nell’anno precedente e che ha chiuso in controtendenza con un -2,1%.

Per la 16^ edizione della manifestazione targata Quintegia, la società trevigiana specializzata in ricerca, networking e formazione del settore, sono attesi a Verona oltre 4mila addetti ai lavori, con più del 60% dei concessionari italiani presenti, 15 case automobilistiche e 6 associazioni di categoria. Sessanta i meeting, workshop e incontri con la stampa, con formazione, studi e indagini di settore.

