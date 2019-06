Carabinieri fermano un'auto con 3 individui a bordo e trovano l'hashish

Un controllo messo in atto nella notte tra martedì e mercoledì nel comune di Bevilacqua, dai carabinieri della stazione di Minerbe, ha portato all'arresto di tre persone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un vettura con tre persone a bordo individuata in via Roma, ha fatto insospettire i militari che hanno deciso di fermarla. Dal controllo è emerso sulla macchina era presente Q.E.H.,cittadino marocchino, classe 1982, senza fissa dimora e pluripregiudicato. Una vecchia conoscenza degli uomini dell'Arma, che il 15 maggio scorso lo avevano arrestato insieme a 2 connazionali per spaccio di sostanze stupefacenti, poichè era stato trovato in possesso di ben 73 grammi di hashish.

Questa volta Q.E.H., è stato trovato in compagnia di altri due connazionali: F.E., classe 1978, domiciliato a Ronco all'Adige ed incensurato; e Z.M., classe 1966, residente a Zevio e pluripregiudicato. Sotto un sedile del veicolo, i carabinieri hanno trovato 200 grammi di hashish divisi in due tavolette, così tutti e tre sono stati accompagnati nella caserma della compagnia di Legnago e dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Due di loro sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza ed invece Z.M. è stato accompagnato nella propria abitazione di Zevio, in regime di arresti domiciliari.

Mercoledì mattina sono stati condotti davanti al tribunale di Verona, dove il giudice Isidori ha convalidato il provveddimento per tutti e tre, disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona per Q.E.H. e F.E., mentre per Z.M. è scattato l’obbligo di dimora nel comune di Zevio. Rimessi in libertà e concessi i termini a difesa, attendono ora il processo che si celebrerà il 14 novembre.