Calci e pugni alle auto in sosta: visti da un carabiniere fuori servizio e arrestati

Un giovane romeno ed un italiano di origini russe, sono stati arrestati nella notte tra giovedì e venerdì dai carabinieri della compagnia di Verona, dopo essersi resi responsabili di danneggiamento aggravato di alcune auto in sosta.

A dare il via all'intervento, coordinato dalla centrale operativa del 112, è stato un carabinieri fuoriservizio, il quale ha udito degli insoliti rumori mentre passeggiava con il proprio cane e si è diretto verso il luogo da cui provenivano. Arrivato in prossimità di via Valverde, ha notato i due ragazzi dare calci e pugni su 3 auto in sosta ed ha dunque avvisato la centrale, che ha inviato sul posto due equipaggi della Sezione Radiomobile. I militari, dietro indicazioni del superiore che stava seguendo a piedi i due giovani, sono riusciti a bloccarli poco distante dalle auto danneggiate.

Poco più che 20enni e con pregiudizi di polizia alle spalle, i due sono stati arrestati e messi in cella, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo. Nella mattinata di venerdì, dopo la convalida del provvedimento, sono stati liberati e l'udienza fissata al 17 marzo, in modo da permettergli il risarcimento del danno ai proprietari dei veicoli che nel frattempo li hanno anche querelati.