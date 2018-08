Auto sospetta a Verona, a bordo c'è una ricercata: portata in carcere

È stata la segnazione di un cittadino a permetere alla Polizia di Stato di individuare una donna ricercata che è stata poi condotta a Montorio.

La chiamata al 113 è arrivata intorno alle 11.30 di domenica e informava le forze dell'ordine della presenza di un'auto sospetta in via Calderara, zona Borgo Milano.

Giunta sul posto, la Volante ha riscontrato la presenza di un Mercedes modello ML270, intestata a un pluripregiudicato attualmente detenuto presso il carcere scaligero e segnalata per insolvenza fraudolenta per il mancato pagamento di oltre trenta pedaggi autostradali.

A bordo era presente una donna, identificata in L.S., romena 66enne, che da accurati accertamenti è risultata essere destinataria di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti residue pari a 2 anni 8 mesi e 24 giorni, così come disposto da un’Ordinanza emessa dal Tribunale di Verona il 16 luglio 2014.

Dopo gli accertamenti di rito e la notifica del provvedimento, la donna è stata dunque condotta nella casa circondariale di Montorio.