Recuperata sulla Transpolesana un'auto rubata con le targe di un altro mezzo

Non era ancora sorto il sole dell'alba di martedì, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Legnago ha individuato un veicolo risultato poi essere rubato.

Erano circa le 4 del mattino e gli agenti stavano percorrendo la Transpolesana quando, al km 26+700 in direzione sud e nel territorio del comune di Roverchiara, hanno individuato e recuperato una Saab 93 cabrio, con affisse le targhe intestate però ad un Mercedes ML.

All'interno dell'abitacolo gli agenti hanno poi trovato le targhe originali, unitamente alla fotocopia della carta di circolazione della Saab e della documentazione (CMR) valida per l'esportazione.

I successivi accertamenti, hanno permesso di appurare che la vettura era stata rubata da alcuni ignoti nella nottata di domenica 25 marzo, unitamente alle targhe della Mercedes, dal piazzale di una ditta di Bovolone.