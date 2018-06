Auto razziate nel parcheggio di un ristorante. Ciclista trova parte della refurtiva

Erano andati al ristorante per festeggiare un matrimonio e hanno avuto una brutta sorpresa quando sono tornati alle loro auto lasciate nel parcheggio. Una banda di ladri aveva compiuto una vera e propria razzia, portando via borse e anche valige. Un caso su cui stanno indagando i carabinieri, i quali sono stati contattati anche da una donna che ieri mattina, 10 giugno, era in sella alla sua bicicletta sulla strada che da Bardolino porta a Cavaion. La signora ha raccontato a L'Arena di aver trovato sul ciglio della strada una carta d'identità. Così si è fermata per raccoglierla, con l'intento di rispedirla al legittimo proprietario. Lì vicino, però, la donna ha anche trovato una borsa con dentro altri documenti, portafogli senza denaro e la chiave di una stanza d'hotel. La ciclista ha così chiamato i carabinieri per denunciare il ritrovamento e, mentre attendeva l'arrivo dei militari, ha chiamato l'hotel di cui aveva trovato la chiave e si è fatta passare i clienti che soggiornavano nella stanza della chiave ritrovata. Parlando con loro, ha scoperto quello che era successo. Probabilmente i ladri hanno preso tutto quello che potevano prendere nel parcheggio del ristorante, hanno tenuto quello che volevano e poi hanno gettato via quello che non gli interessava e che poi è stato ritrovato dalla ciclista.