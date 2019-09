Marijuana, cocaina e soldi a bordo di un'auto sospetta: 21enne arrestato

Un colpo al mercato delle sostanze stupefacenti, è stato inferto nella notte a cavallo tra martedì e mercoledì dai carabinieri della stazione di Monteforte d'Alpone.

La vicenda, secondo quanto riferito dall'Arma, ha avuto luogo a Villabella di San Bonifacio, nel parcheggio di un noto bar del posto. Erano circa le ore 2 e i militari stavano svolgendo il consueto servizio di pattugliamento, quando hanno notato un'Alfa Romeo 147 non conosciuta sul territorio ed è così scattato il controllo del mezzo e dell'occupante. Il tempestivo intervento non ha lasciato il tempo all'uomo, che era seduto sul sedile posteriore del mezzo, di tentare la fuga. E così, dalla perquisizione dell'auto, sono stati rinvenuti 420 grammi di marijuana (in parte essiccata ed in parte da essiccare), 12 grammi di cocaina suddivisi in 18 dosi e più di 1200 euro in banconote di vario taglio, tutto successivamente messo sotto sequestro.

Effettuato il ritrovamento, per l'occupante sono scattate le manette: si tratta di un operaio di 21 anni di origini marocchine, domiciliato nella provicia di Forlì-Cesena, incensurato e regolare sul territorio italiano, che è stato accompagnato in caserma e dichiarato in stato d'arresto.

Poche ore dopo il giovane è stato condotto davanti al giudice del tribunale di Verona che, dopo aver convalidato il provvedimento, ha disposto per lui il divieto di dimora nella provincia di Verona, rinviando il procedimento al prossimo mese di novembre.

Le indagini nel frattempo vanno avanti, per cercare di risalire alla provenienza della droga, alla sua destinazione e al ruolo del 21enne nella vicenda.