Auto prende fuoco a Verona: paura per una donna, sul posto i pompieri

Alle 14.30 circa di oggi, venerdì 13 dicembre, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti in città a Verona per l'incendio di un'autovettura. Il fatto, secondo quanto riportato dai pompieri, sarebbe accaduto in via Castello San Felice ed avrebbe interessato una Citroen C2 condotta da una signora veronese.

La donna avrebbe ad un certo punto visto uscire fumo e fiamme dal vano motore del veicolo e, spaventata, avrebbe quindi immediatamente arrestato il proprio mezzo. Avvertiti dalla signora stessa, i pompieri sarebbero a quel punto accorsi con una squadra ed avrebbero in poco tempo estinto le fiamme che avevano però già avvolto completamente la macchina.

Mentre attendeva i soccorsi, la signora che fortunatamente, secondo il resoconto dei vigili del fuoco, sarebbe rimasta incolume, avrebbe prontamente segnalato l'incendio anche alle altre persona che stavano sopraggiungendo, evitando così di esporle al pericolo.