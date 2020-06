Auto a fuoco nella notte a Verona: trovato cadavere carbonizzato al suo interno

Un macabro ritrovamento è avvenuto durante la notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno a Verona. Secondo quanto si apprende, i vigili del fuoco sono stati allertati intorno a mezzanotte e mezza per gestire l'incendio di un'autovettura che bruciava in via del Pestrino. I pompieri sono intervenuti inizialmente con due mezzi, ma una volta domate le fiamme, all'interno del veicolo è stata trovata una persona carbonizzata.

Sono stati a quel punto fatti intervenire anche gli agenti della polizia di Stato e il Suem 118 con un'automedica, tutti allertati all'incirca verso l'una di notte. Gli stessi vigili del fuoco hanno quindi portato sul luogo dell'episodio anche il proprio funzionario di guardia e, soprattutto, i membri della squadra Niat, vale a dire il Nucleo investigativo antincendi territoriale. Restano al momento ancora da chiarire le cause scatenanti il rogo dell'automobile, così come non è stata finora resa nota l'identità della persona morta.