Attimi di paura a Verona: un'auto va a fuoco al distributore di benzina

L'incendio di un'auto nel piazzale di un distributore di benzina in via Mantovana, a Verona, ha tenuto impegnati i vigili del fuoco alle 19 di lunedì.

Il conducente del mezzo si è accorto che qualcosa non andava ed è sceso dall’auto, quando ha visto le fiamme divampare. Sul posto si è quindi precipitata una squadra di pompieri dalla sede centrale, che prima ha spento il rogo e poi ha dato il va agli accertamenti per comprendere la causa del guasto, probabilmente di natura elettromeccanica.