Auto a fuoco nel cortile di un condominio: si segue la pista dell'incendio doloso

È scattato nella notte l'allarme nel quartiere di borgo Milano, a Verona, dove un incendio si era sviluppato a bordo di una vettura in sosta.

Così, poco prima delle 4 dela notte tra martedì e mercoledì, gli uomini delle Volanti e i vigili del fuoco sono intervenuti nel cortile di un condominio situato al civico 17/G di via Molise, dove le fiamme avevano avvolto l'auto, danneggiando anche altri due mezzi parcheggiati vicini.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse in un lasso di tempo relativamente breve e senza particolari problemi, e adesso scatteranno quindi le indagini. Gli investigatori della Questura scaligera ritengono infatti che il rogo possa essere di natura dolosa e sul posto è stato dunque inviato anche il personale della Polizia Scientifica per raccogliere tutti gli indizi utili ed eseguire gli accertamenti del caso. Per comprendere l'origine dell'incendio occorrerà dunque attendere le analisi delle forze dell'ordine e il rapporto dei vigili del fuoco, mentre i veicoli sono stati sequestrati.