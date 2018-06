Auto incendiata di notte: i carabinieri sono già sulle tracce degli autori

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona sono accorsi in via Durgante, a Vigasio, dove si è consumato un principio d'incendio su un'autovettura. La richiesta d'intervento è arrivata ai militari da chi di fatto utilizzava il veicolo in quanto, nonostante le fiamme si fossero già estinte e i danni fossero di lieve entità, il sospetto che potesse trattarsi di un episodio doloso avvenuto nella notte era molto forte.

Anche secondo gli investigatori non si è trattato di una semplice autocombustione, così durante il sopralluogo sono stati eseguiti alcuni prelievi. Ora le indagini dei militari, coordinate dalla Procura di Verona, sono giunte quasi ad un punto di svolta: l'Arma infatti ha comunicato che gli autori del reato saranno presto deferiti all’Autorità Giudiziaria e che rischiano una pena dai tre ai sette anni di reclusione.