Auto finisce fuori strada: conducente portato in ospedale in elicottero

Sarebbe uscito autonomamente di strada il guidatore coinvolto in un incidente stradale nella zona di Affi nel pomerggio di domenica.

L'episodio ha avuto luogo in via Monte Baldo, intorno alle 16.45. In soccorso del 48enne sono arrivati gli operatori del 118 con ambulanza ed elicottero, che lo hanno poi trasportato all'ospedale di borgo Trento in gravi condizioni, mentre la Polizia stradale si occuperà della ricostruzione della dinamica.