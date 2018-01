Automobile in fiamme a Buttapietra, sul posto i vigili del fuoco

Grande paura, senza fortunatamente gravi conseguenze, nel pomeriggio di oggi, sabato 13 gennaio, nei pressi del Comune di Buttapietra. Erano circa le ore 16.15 quando i pompieri di Verona sono dovuti intervenire per l'incendio di un'autovettura a gasolio che ha preso fuoco mentre percorreva la strada statale 12.

Sul posto si sono recati i pompieri con un mezzo e cinque agenti, i quali hanno provveduto a domare le fiamme e ripristinare le condizioni di sicurezza nell'area.

Al momento non è nota la causa sprigionante le fiamme, ma si suppone possa essersi trattato di un guasto al motore del veicolo. In queste fasi i vigili del fuoco stanno già rientrando alla base, mentre non risultano esservi feriti.