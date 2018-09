A22, auto in fiamme tra Verona Nord e Affi spenta dai vigili del fuoco

Tanto spavento e qualche chilometro di coda questo pomeriggio, 15 settembre, sull'autostrada A22 tra Verona Nord ed Affi (direzione Nord), ma per fortuna nessun ferito per un veicolo in fiamme. Sul posto non sono neanche dovuti intervenire i sanitari del 118, è bastato l'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 16.45. Ad avvisare i pompieri è stato lo stesso proprietario del mezzo a gasolio, che si è fermato quando ha visto del fumo fuoriuscire dal veicolo. Sul posto anche il personale dell'autostrada e la polizia stradale per gestire la viabilità.