Auto d'epoca e 32 mila tulipani in fiore colorano il lungolago di Bardolino

Un weekend ricco di colori quello che sta per arrivare a Bardolino, sul Lago di Garda. Domenica 29 aprile a partire dalle 9.30, accanto ai circa 32 mila tulipani in fiore nel pieno del loro splendore, lungolago Cornicello ospiterà la quindicesima edizione dell’Italian Classic Parade, appuntamento dedicato ai motori che richiama centinaia di auto d’epoca in esposizione sulla riva del lago.

Organizzato dalle associazioni Benaco Auto Classiche e Marinai d’Italia, l’appuntamento è ormai una tappa fissa nell’ultimo fine settimana di aprile per tutti gli appassionati del settore. Tra le aiuole fiorite troveranno spazio auto rigorosamente italiane costruite entro il 31 dicembre 1998, ma anche vetture di particolare interesse tecnico. Quindi Alfa Romeo, Fiat, Innocenti, Ferrari, Lancia e tutti gli altri costruttori che hanno fatto la storia dei motori del Belpaese saranno protagonisti a Bardolino, per una giornata all’insegna dei colori dei tulipani e dell’eleganza del design tricolore.