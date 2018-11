Incidente al Revival Rally Club Valpantena: auto contro guard rail, una donna ferita

Nel corso del XVI Revival Rally Club Valpantena, oggi in scena a Roverè Veronese, uno dei concorrenti ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo con l'urtare il guard rail nei pressi di una curva a San Francesco. Al di là della protezione, così come riportato dal quotidiano L'Arena, una donna a causa del comprensibile spavento è scivolata a terra, procurandosi una lesione alla spalla.

A seguito di questo incidente, la gara ha poi subìto un rallentamento di circa un'ora e mezza. Pur non essendo gravi le ripercussioni per la signora, in via precauzionale i commissari di gara hanno fatto richiesta al pubblico di spostarsi dall'area dov'era avvenuto l'impatto. Non vi è però stato verso di convincere gli spettatori ad andarsene. Nel frattempo la donna ferita è stata comunque trasportata in ospedale a Verona dall'ambulanza presente sul posto.