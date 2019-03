Auto a fuoco nel quartiere Stadio, incendi in tre diverse vie in una notte

Questa notte, 4 marzo, tre squadre dei pompieri di Verona sono intervenute per spegnere alcune auto andate a fuoco nel quartiere Stadio.

Il primo incendio, in via Michelangelo intorno alle 3.20, ha impegnato una squadra per estinguere le fiamme che avvolgevano due autovetture di cui una alimentata a metano.

Il secondo incendio, intorno alle 3.35 in via Vasari, ha impegnato la seconda squadra di pompieri.

Il terzo rogo, alle 3.40 circa in via Bramante, è stato domato da un ulteriore squadra dei vigili del fuoco.

Le operazioni di tutti gli interventi si sono concluse intorno alle 4.50. Sul posto, il personale della polizia scientifica e il personale del nucleo investigativo antincendio vigili del fuoco (Niat), per i rilievi del caso e la determinazione della natura degli incendi.