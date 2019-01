Autista ucciso dall'asfissia durante la pulizia della cisterna del camion

L'allarme è scattato a Villafranca di Verona, in un parcheggio tra via Pasubio e via Portogallo, nella tarda mattinata di venerdì. In soccorso dell'uomo sono arrivati 118 e vigili del fuoco, ma per lui non c'è stato niente da fare