Beveva e si metteva alla guida, bloccato a Breonio autista di scuolabus

Gli agenti della polizia locale unificata dei Comuni di Fumune, Marano e Sant'Anna d'Alfaedo hanno fermato l'autista di uno scuolabus di 61 anni, venerdì scorso, 29 novembre. Secondo alcune segnalazioni ricevute dai vigili, l'uomo era stato visto spesso al bar a bere alcolici.

La verifica degli agenti è scattata al di fuori della scuola primaria di Breonio, un frazione di Fumane, in via Risorgimento, prima che il 61enne facesse salire sul suo mezzo venti bambini. Come riportato TgVerona, gli agenti hanno sottoposto l'autista ad alcoltest e il risultato è stato positivo. Per chi guida scuolabus e per gli autisti professionisti, infatti, non esiste "soglia di tolleranza" e l'unico valore dell'alcoltest consentito è lo zero. Ma il 61enne aveva un valore superiore allo zero e quindi per lui sono scattati il ritiro della patente ed una multa di circa 700 euro.