Sputi a un autista Atv: ennesimo episodio di soprusi da parte di giovani senza biglietto

Nelle scorse ore è avvenuto un nuovo episodio di violenza ai danni di un autista Atv lungo la linea che collega Verona e la cittadina nella Bassa di Legnago: due giovani dopo essere saliti sull'autobus sprovvisti di biglietto sono stati invitati dal conducente a mostrare l'abbonamento o il ticket per la corsa singola. Secondo quanto riporta quest'oggi il quotidiano L'Arena, la reazione dei due ragazzi è però stata quella di inalberarsi e rifiutarsi di fare il biglietto.

Come se tutto ciò non bastasse, uno dei due ragazzi, prima di darsela a gambe alla fermata del bus, ha sputato contro l'autista Atv, il quale altro non aveva fatto che svolgere onestamente il proprio lavoro. Si tratta di un nuovo allarmante episodio che viene ad aggiungersi a quelli già riferiti nelle scorse settimane sempre sulla medesima linea 144 e che avevano già provocato indignate reazioni politiche e la richiesta di un intervento a tutela dei lavoratori anche da parte dei sindacati.