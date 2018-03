Arte, convegni e seminari per alzare il sipario sul problema dell'autismo

Sarà il convegno ‘Integrazione delle attività socioassistenziali rivolte alle persone con forme gravi di Autismo’, in programma giovedì 29 marzo alle 14 alla Gran Guardia, a dare il via agli eventi della 5ª edizione della rassegna sull’autismo ‘Il Veneto in Blu - Euritmie: Talenti Speciali accedono alle Arti’. Tanti appuntamenti ad ingresso gratuito che, a Verona, Padova e Venezia, fino al 19 aprile, proporranno al pubblico, ed in particolare a chi vive l’Autismo, convegni, seminari ed esposizioni artistiche sul tema. La manifestazione si inserisce fra gli eventi promossi in occasione della Giornata mondiale dell'Autismo, il prossimo 2 aprile.

La rassegna è organizzata dall’Associazioni dei genitori di tutto il Veneto, riunite nel Coordinamento Autismo Veneto - CAV, con il patrocinio di Comune e Provincia di Verona, Regione Veneto, ULSS9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.

Il programma delle iniziative è stato presentato lunedì mattina dall’assessore ai Servizi sociali Stefano Bertacco insieme a Ruggero Mason del CAV e Leonardo Zoccante dell’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona. Presenti, la curatrice degli eventi Anna Lisa Ghirardi, Federica Costa della segreteria organizzativa ANTS – onlus per l’Autismo e Silvia Bacilieri referente di Fondazione Cattolica Assicurazioni, fra i sostenitori dell’iniziativa.

“Tante occasioni di incontro – spiega l’assessore Bertacco – per diffondere nella cittadinanza conoscenze ed informazioni sul delicato tema dell’Autismo. In giornate e appuntamenti diversi, famiglie, professionisti e società civile, potranno confrontarsi su difficoltà e bisogni di chi vive quotidianamente le limitazioni di apprendimento e di sviluppo di bambini affetti da disturbi legati all’Autismo. Una realtà difficile, che necessità di una rete sociale di confronto e aiuto forte, in grado di avviare percorsi mirati all’effettiva integrazione di questi giovani”.

Oltre al convegno, nella giornata di giovedì 29 marzo, alle 17, si terrà la ‘Sfilata Blu’ dalla Gran Guardia alla chiesa di San Pietro in Monastero, dove alle 17.30 sarà inaugurata la mostra ‘Trafficanti di Libertà’.

Il programma appuntamenti prosegue a Verona: lunedì 2 aprile, dalle 18 al Cattolica Center in Germania, evento realizzato in collaborazione con Cuore Chievo 'La scherma promuove la cultura dell’Autismo'; sabato 7 aprile, dalle 10 alle 15, nella sala Conferenze della Società Letteraria, evento ‘ESPIE Meeting’; giovedì 12 aprile, dalle 16 alle 19 nella sala Nervi della Biblioteca Civica, seminario ‘Piccoli mondi a Con-Tatto’; mercoledì 18 aprile, dalle 16 alle 19 alla sala Conferenze – Società Letteraria, il seminario ‘Sportello lavoro: beneficiare delle abilità singolari. Intese del mondo del lavoro a favore dell’Autismo lieve’; giovedì 19 aprile, dalle 18 alla chiesa di San Pietro in Monastero, il seminario ‘Sessualità e diritti’.