Trovato con attrezzi agricoli agricoli rubati, scatta la denuncia per furto e ricettazione

Furto e ricettazione sono le accuse mosse dai carabinieri della stazione di Isola della Scala ad un cittadino di origine marocchina, che è stato denunciato.

In seguito ad una perquisizione domiciliare e personale, l'uomo sarebbe stato trovato in possesso di una serie di attrezzi agricoli che, secondo le forze dell'ordine, avrebbe indebitamente prelevato da "Villa Boschi" di Isola della Scala.

Il furto era stato denunciato all’inizio del mese di maggio: gli accertamenti specifici che ne erano seguiti, avevano fatto ricadere i sospetti su un solo uomo e per questa ragione i carabinieri hanno chiesto, ed ottenuto, dall'autorità giudiziaria scaligera un decreto di perquisizione.

Nel corso dell’operazione sono quindi stati rinvenuti numerosi attrezzi, come trapani, tosaerba e vari equipaggiamenti agricoli, che saranno restituiti nei prossimi giorni ai legittimi proprietari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.