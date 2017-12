Promette droga gratis ad un minore e poi lo costringe a subire atti sessuali

Ieri, 28 dicembre, i carabinieri di Villafranca, insieme ai colleghi di Napoli-Poggioreale, hanno eseguito a Napoli un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Verona nei confronti di un uomo di origini marocchine, iniziali O.F. classe '87, pregiudicato. L'accusa è di atti sessuali con minorenne.

A denunciare l'uomo, qualche mese fa, era stato un minore residente nella provincia veronese. Con qualche difficoltà il giovane era riuscito ad aprirsi ai carabinieri e a fare il suo scioccante racconto. Attratto dalla promessa di una dose di droga gratis, era stato avvicinato dal marocchino in un luogo isolato, ed era stato poi costretto con violenza e minaccia a subire una serie di atti fisici a sfondo sessuale. Il ragazzino era poi riuscito a divincolarsi e a sottrarsi agli abusi, anche grazie all'aiuto di un automobilista di passaggio.

Al termine del racconto, sono scattate le attività investigative da parte dei militari di Nogara. Attraverso riscontri, comparazioni dei tabulati telefonici e altri accertamenti di polizia giudiziaria, hanno potuto dimostrare la veridicità delle parole del giovane, e richiedere così all'autorità giudiziaria veronese di emettere un'idonea misura cautelare nei confronti del marocchino. Ottenuta la misura della custodia cautelare in carcere, i carabinieri hanno individuato il giovane in Campania, già rinchiuso nel carcere di Poggioreale. Era infatti già noto alle forze dell'ordine per reati connessi agli stupefacenti ma anche di tipo predatorio.