Giorni di attesa alla Melegatti, mentre si fa tiepido l'interesse di Hausbrandt

Continuano ad attendere i lavoratori della Melegatti. Resta sempre fissata per il 7 maggio l'ultima data utile per l'azienda per presentare la proposta di concordato in grado di salvare la ditta di San Giovanni Lupatoto. Agli operai non resta che aspettare; non organizzeranno altri presidi e intanto cercano di capire le strade che la proprietà sta valutando di percorrere.

Aveva acceso grandi speranze l'interessamento da parte di Hausbrandt, ma la sua offerta non è l'unica, anzi pare addirittura che il matrimonio tra il gruppo del caffè e quello del pandoro sia sempre meno probabile. Come scrive Valeria Zanetti su L'Arena, l'analisi della documentazione riguardante i debiti della Melegatti avrebbe smorzato la corsa di Hausbrandt, che solo pochi mesi fa era pronta ad acquisire Melegatti e a finanziare la campagna di produzione dei dolci di Pasqua, poi annullata.

Oltre ad Hausbrandt, ci sarebbe anche un'offerta da parte di Paluani e di altri fondi, pronti ad intervenire in soccorso di Melegatti. Tutti attendono di sapere quale sarà la proposta più vantaggiosa valutata dalla proprietà dell'azienda, proposta che poi dovrà passare il vaglio dei giudici del tribunale di Verona, i quali hanno posto il 7 maggio come termine ultimo. Un termine che però rischia di essere troppo tardivo. Anche se tutto andasse per il verso giusto, è necessario del tempo per far ripartire la macchina produttiva, che già da luglio dovrebbe mettersi in moto per arrivare con una certa tranquillità alla campagna natalizia di quest'anno.