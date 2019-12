All'areoporto "Catullo" di Verona atterrate due mongolfiere

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con cinque mezzi, due mongolfiere sarebbero atterrate nel pomeriggio di oggi, sabato 28 dicembre, nei pressi dell'areoporto "Catullo" di Verona. La presenza delle mongolfiere avrebbe anche causato alcuni disagi alla regolare gestione dei voli, con il conseguente blocco temporaneo del traffico aereo poi tornato regolare.

Il tutto si sarebbe verificato intorno alle ore 16, con i pompieri che avrebbero operato circa una quarantina di minuti per sgomberare le mongolfiere che, al loro arrivo, erano già discese a terra. Stando alle prime informazioni, i due palloni aerostatici avrebbero riscontrato durante il loro volo dei problemi, pertanto gli occupanti sarebbero stati costretti ad effettuare l'atterraggio in un luogo che non era quello inizialmente prestabilito. Sul posto hanno operato anche gli agenti della polaria.