Atterraggio di emergenza a Londra per un Airbus decollato da Verona

L'Airbus 319 si era alzato dall'aeroporto Catullo di Verona alle 11.08 ed era diretto all'aeroporto londinese di Gatwick dove è atterrato alle 12.24. Solo che l'atterraggio del volo 2597 della British Airways di ieri, 17 marzo, è stato d'emergenza. Per fortuna, il personale di volo e i passaggeri non hanno riportato alcuna ferita, ma lo spavento è stato grande quando il comandante ha dichiarato l'emergenza a mezz'aria, una volta entrato nello spazio aereo britannico. L'atterraggio è andato a buon fine, ma la pista dello scalo di Londra è stata chiusa momentaneamente per permettere ai mezzi dei vigili del fuoco di intervenire in caso di incendio.

Il problema riscontrato dal pilota che ha dichiarato l'emergenza è stato poi confermato dalla compagnia aerea che lo ha classificato come un problema tecnico.