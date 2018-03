L'asta di beneficenza del Rotary in aiuto anche dei veronesi meno fortunati

Nella serata di venerdì si è svolta la tradizionale asta di beneficenza organizzata dal Rotary Verona a Palazzo Camozzini, in via San Salvatore Vecchio 6, dove sono stati raccolti 6.500 euro di fondi che saranno impiegati in diverse iniziative.

L'evento è stato reso possibile grazie a numerosi privati e azienda veronesi, che hanno accolto la proposta del club offrendo oggetti e prodotti da mettere all'asta.

Parte del denaro ricavato, verrà impiegato dai gruppi di Volontariato Vincenziano per la ristrutturazione di uno stabile a Verona, il quale accoglierà persone fra i 50 e 60 anni prive di un lavoro. Un altro progetto a cui il Rotary sta dedicando grande impegno invece, è realizzato in collaborazione l'ente protezione animali di Verona e prevede la piantumazione di 30 alberi presso la sede ENPA. L'asta infine sostiene anche la costruzione di una scuola per bambini sordomuti in Namibia.