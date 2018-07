Assolti i 31 secessionisti che volevano occupare piazza San Marco col tanko

Sono stati assolti tutti e 31 i secessionisti lombardo-veneti (tra i quali erano presenti anche dei veronesi) accusati di associazione sovversiva per aver programmato l'occupazione di piazza San Marco a Venezia con l'utilizzo di un tanko.

A riportatare la decisione del tribunale di Rovigo è l'Ansa, che ricorda come inizialmente gli imputati fossero 46, ma che per 15 loro "era già stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare". Per i restanti invece, l'assoluzione è arrivata il 14 luglio.