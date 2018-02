La memoria di Rudy Rotta continua a vivere con un'associazione culturale

Con la consegna della tessera associativa, avvenuta mercoledì mattina in sala Arazzi, il sindaco Fedrico Sboarina e l’assessore alla Cultura Francesca Briani sono i primi soci onorari dell’associazione culturale Rudy Rotta, istituita dalla famiglia e dagli amici in memoria dell’artista scomparso il 3 luglio dell’anno scorso. A consegnare le card, la figlia più giovane Giulia Rotta, presidente della no profit costituita per diffondere la cultura musicale soprattutto tra i giovani, attraverso la divulgazione e la promozione dell’opera dell’artista scomparso. Il tesseramento è aperto a tutti, basta scrivere una e-mail all’indirizzo info@rudyrotta.com o telefonare al numero 3294177242.

Tra gli eventi in programma per ricordare Rudy Rotta, il concerto di Luca Olivieri, al Teatro Camploy, che si terrà lunedì 26 marzo e che vedrà sul palcoscenico anche il tastierista di Rotta, Pippo Guarnera, le coriste Hillbilly Soul e la figlia Giulia, insieme a Roby Ceruti alla chitarra. Parte del ricavato sarà devoluto a Uildm- Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e Airc-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Sono poi previsti la pubblicazione di un album inedito negli arrangiamenti, completato da Rudy Rotta e non ancora pubblicato dalla sua casa discografica; un Festival dedicato all’artista veronese; un premio per giovani talenti musicali; la pubblicazione di un libro foto-biografico sulla sua carriera musicale.

“La perdita di questo grande artista è avvenuta pochi giorni dopo la mia elezione – ha ricordato il Sindaco –; non ho avuto, purtroppo, l’occasione di incontrarlo da primo cittadino, ma ho toccato con mano il lutto vissuto da tutta la città. Sono onorato di far parte di questa associazione; è importante che i personaggi e gli artisti che hanno contribuito a rendere Verona una grande città nel mondo non vengano mai dimenticati”.

“Ringrazio tutti coloro che fin da subito si sono prodigati perché il nome e la musica di Rudy Rotta continuassero a risuonare – ha spiegato l’assessore alla Cultura-. Verona è una città che ha una vitalità musicale molto forte e l’Amministrazione comunale sarà sempre al fianco di realtà che, come questa, si prefiggono di coinvolgere i giovani in un percorso di arricchimento culturale e artistico”.

Alla presentazione della nuova associazione erano presenti le figlie di Rudy Rotta, Giulia e Ilenia, rispettivamente presidente e vicepresidente, il presidente di Airc Antonio Maria Cartolari e alcuni dei soci fondatori: Chicca Cristina Coltri, ex manager dell’artista, e Roberto Roby Ceruti, responsabile della comunicazione.