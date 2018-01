L'associazione Agevolando premia un ristorante veronese quale "azienda inclusiva"

Premiata dall’associazione Agevolando un’eccellenza veronese: il Ristorante "Beluga". Al ristorante è stato consegnato l’attestato di "Azienda inclusiva" per il contributo all’avvio al lavoro di un giovane cresciuto "fuori famiglia" (in una comunità di accoglienza) nella provincia di Verona.

L’azienda ha infatti partecipato al progetto "Più in l.a. ragazzi" (Più inclusione, lavoro, autonomia per i ragazzi), promosso da Agevolando, che prevede diverse azioni per la formazione e l’avviamento al lavoro, l’inclusione sociale e l’autonomia di giovani tra 17 e 21 anni di età in uscita da contesti residenziali "fuori famiglia". In 3 anni sono state in Italia ben 44 le aziende responsabili coinvolte, 29 i ragazzi assunti.

«Siamo molto grati a Massimo Favazza e al suo staff» - ha commentato Anna Bolognesi, coordinatrice del progetto. «Grazie a loro uno dei ragazzi di Agevolando ha potuto svolgere un’esperienza di formazione che ci auguriamo favorisca il suo inserimento nel mondo del lavoro e la sua piena autonomia».

«Contribuire all’inserimento nel mondo del lavoro di questi ragazzi - spiega Anna Bolognesi - non è un vantaggio solo per loro, ma per tutti. Si calcola infatti che ogni euro investito nell'inserimento lavorativo di un giovane svantaggiato raddoppi, con risultati positivi per l'intera comunità».