Assiom Forex, incontro tra Ignazio Visco e Sboarina: "Per Verona futuro di primo piano"

Il Sindaco ha aperto questa mattina il 24° Congresso Assiom Forex rivolto agli operatori dei mercati finanziari. L’appuntamento, patrocinato dal Comune e realizzato per la terza volta a Verona (le altre edizioni si sono svolte nel 1999 e nel 2011), è di primaria importanza per il confronto e lo scambio di idee e di opinioni tra gli operatori della finanza e le istituzioni.

L'intervento del sindaco Sboarina

«Per Verona – ha detto il primo cittadino veronese Federico Sboarina – è un privilegio ospitare questo importante appuntamento che dimostra la dimensione nazionale della nostra città. Un territorio che, nonostante il lungo periodo di crisi, non ha perso la voglia di crescere. Con oltre 96 mila unità, Verona è al secondo posto in Veneto e all’11° tra le province italiane per numero di imprese, e la fiducia dei grandi gruppi, anche stranieri, negli anni si è irrobustita. Ma Verona è anche la città dell’Anfiteatro romano con il Festival lirico famoso al mondo e con una grande tradizione culturale. Da Sindaco vi assicuro che la nostra città non vuole essere e, nei fatti, non è più una città di provincia, ma è una città che per la sua posizione, per la sua bellezza e per alcuni suoi asset, è già capitale internazionale della musica, del turismo, dell’agroalimentare e, grazie a Shakespeare, è conosciuta in ogni angolo del mondo. Una città che in ambito produttivo, economico, finanziario, assicurativo e turistico offre grandissime opportunità».

«È importante – ha concluso – che le imprese possano continuare a contare su un credito che consenta loro di investire e puntare sull’innovazione. Solo innovando il prodotto le nostre realtà produttive potranno essere competitive sul mercato nazionale e internazionale e potranno continuare a promuovere le eccellenze di cui siamo ricchi».

L'incontro con Visco, Governatore della Banca d'Italia

Al Congresso Assiom Forex, che si è aperto ieri al Cattolica Center, partecipano il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, il presidente del Banco BPM Carlo Fratta Pasini, che sostiene l’evento, e altri autorevoli rappresentati del mondo finanziario, imprenditoriale e istituzionale, oltre a 1400 delegati e 100 giornalisti. Ad accogliere il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco sono stati il sindaco Sboarina e il prefetto Salvatore Mulas. Prima dell’inizio dei lavori del 24° convegno Assiom Forex, si è tenuto infatti un incontro riservato per un ristretto numero di invitati, con le autorità civili, religiose e militari di Verona e un gruppo di imprenditori.

«Verona nel suo complesso è stata più forte della crisi economica internazionale e il Governatore Visco ha avuto reazioni molto positive rispetto alla nostra città - ha detto il sindaco Sboarina -. Mi ha confermato che, all’interno di un Veneto che non è stato piegato dalla congiuntura, il ruolo di Verona potrà essere anche in futuro di primo piano nel panorama nazionale. La conferma viene dalla pluralità di asset che la caratterizzano e che la rendono un sistema urbano completo a sostegno dell’economia. Mi riferisco all’incrocio dei corridoi europei I e V, al centro intermodale Quadrante Europa, alla fiera, al mercato ortofrutticolo, all’aeroporto Catullo, all’arena che è il più grande teatro al mondo».

«Visco mi ha confermato l’importanza che un sistema dinamico può esercitare a sostegno delle imprese. Verona non vuole più essere un capoluogo di provincia, - ha quindi concluso Sboarina - dobbiamo coltivare i rapporti internazionali, ma prima ancora lel relazioni nazionali che contano. Per questo ho chiesto a Visco di tornare nuovamente in città, in un’occasione che vogliamo creare appositamente, magari proprio alla prima dell‘Arena in giugno».

Le parole di Ignazio Visco durante il convegno

Ignazio Visco, parlando in seguito al convegno Assiom Forex ha ricordato che occorre preoccuparsi della «credibilità e dell'efficacia delle riforme e del processo di riduzione dell'incidenza del debito sul prodotto» e «non della normalizzazione della politica monetaria» della Bce. In particolare il Governatore della Banca d'Italia ha spiegato che il prossimo governo non dovrà «lasciare dubbi agli investitori sulla determinazione a mantenere l'equilibrio dei conti pubblici e senza deviare dal percorso di riforma avviata in questi anni».