Coda di solidarietà per Assiom Forex, donati più di 350 pasti ai senzatetto

A margine del 24esimo congresso degli operatori finanziari di Assiom Forex, che si è tenuto a Verona lo scorso fine settimana, non c'è stato solo l'incontro tra il sindaco Federico Sboarina e Ignazio Visco, ma anche un'iniziativa di concreta solidarietà. I volontari della Ronda della Carità e gli addetti del catering Ambrosia Chef di Verona a fine congresso hanno lavorato per impacchettare e trasportare più di 350 pasti per i senzatetto e gli ospiti del dormitorio del Buon Samaritano.

La Ronda della Carità, fondata il 14 febbraio 1995, è un'associazione di volontariato che opera in aiuto di tutti coloro che vivono sulla strada. L'associazione da oltre venti anni è in prima linea nella solidarietà verso le persone più fragili, povere ed emarginate. L'impegno concreto dei volontari è di girare tutte le notti per le strade della città per portare loro indumenti e biancheria pulita, coperte e un po' di cibo e di bevande calde.