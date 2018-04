Accolte in Comune le Pizzaiole d'Italia insieme per il Centro Antiviolenza P.e.t.r.a

Sono stati interamente devoluti al Centro Antiviolenza P.e.t.r.a. i 3 mila euro raccolti nella serata di degustazione pizza del 12 marzo scorso, tenutasi nella pizzeria Settimo Cielo di Pescantina nell’ambito di "Ottomarzo. Femminile, plurale". Insieme alla titolare, Petra Antolini, altre sette colleghe pizzaiole arrivate da tutta Italia per il progetto "Donne di pizza Donne di cuore": Enrica Causa, Marina Orlandi, Claudia Tosello, Giovanna Baratella, Paola Cappucci, Eleonora Massaretti e Marzia Buzzanca. Per tutta la serata, le otto pizzaiole hanno sfornato pizza in otto varianti, proponendo impasti e farciture tipiche della tradizione italiana. Al centro della serata, la presentazione del centro P.e.t.r.a., per sensibilizzare i cittadini sul fenomeno della violenza contro le donne e i servizi messi in campo dal Comune per contrastarlo.

A ricevere l’assegno simbolico, l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Briani. «Siete la dimostrazione che le donne, insieme, possono fare davvero molto, soprattutto se unite dalla passione e dall’entusiasmo», ha detto l’assessore rivolgendosi alle pizzaiole presenti ieri in Comune.

«Non posso che ringraziarvi per questa libera donazione, davvero importante per il Centro P.e.t.r.a. e per le attività che promuove a sostegno delle donne, spesso giovani e con bambini, che hanno bisogno di protezione ma anche di altri tipi di sostegno. Fa inoltre piacere sapere che, dopo Verona, l’iniziativa verrà riproposta in altre pizzerie d’Italia, a dimostrazione che anche la generosità può essere presa d’esempio».

Il progetto benefico, infatti, proseguirà nelle prossime settimane a Napoli e L’Aquila. All’iniziativa ha contribuito anche il personale della pizzeria Settimo Cielo, camerieri e baristi, che il 12 marzo hanno scelto di lavorare gratuitamente.