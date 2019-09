Senza radici la pianta caduta sulle auto alle Golosine

L'episodio è avvenuto venerdì a Verona, in via Murari Bra, dove all'improvviso è caduto un pino marittimo su dei veicoli parcheggiati, ma per fortuna nessuna persona è stata interessata dal crollo del grosso albero. La pianta caduta ha infatti colpito due auto ed un furgone in sosta, al cui interno non era presente nessuno.

Secondo le ultime indiscrezioni, a seguito del crollo i tecnici di Amia avrebbero svolto alcune indagini per appurare la natura del crollo. All'origine potrebbe esservi l'assenza di radici o comunque un'insufficienza dell'apparato radicale della pianta che parrebbe aver causato la caduta del pino.

Nella circostanza è risultato fondamentale l'apporto dei pompieri che venerdì sera si sono occupati di ripristinare la viabilità, sezionando e rimuovendo la pianta caduta lungo la carreggiata.