Amia, assemblea dei lavoratori dopo lo stop al project financing sui rifiuti

Ieri, 21 febbraio, i lavoratori di Amia si sono riuniti in un'assemblea generale per discutere della sospensione del project financing sui rifiuti votata dal consiglio comunale di Verona. L'intento dell'assemblea è stato quello di trovare un percorso condiviso con le istituzioni per giungere ad un affidamento del servizio in house. Presenti dunque i lavoratori dell'azienda, ma anche i consiglieri comunali Mauro Bonato, Massimo Paci, Elisa La Paglia, Marco Zandomeneghi, Vito Comencini, il presidente del consiglio comunale Ciro Maschio ed il sindaco Federico Sboarina.

Tutte le rsu e le organizzazioni sindacali avevano proclamato nei giorni scorsi lo stato di agitazione in via precauzionale.

Dal 2011 sentiamo parlare di questo fantomatico progetto finanziario e fin da subito emerse in maniera inequivocabile da parte di tutti i lavoratori la netta contrarietà verso questa procedura che presentava lati oscuri e sembrava non possedere quelle necessarie garanzie per i lavoratori e per il futuro della municipalizzata - hanno detto i rappresentanti sindacali - Sia all'ex assessore Toffali, sia all'ex sindaco Tosi, vennero ribaditi e manifestati tutti i limiti, le incertezze e i timori legati al project financing. Fortunatamente, nonostante l'iter sia purtroppo andato avanti, siamo adesso più ottimisti rispetto al passato in quanto abbiamo trovato nell'attuale amministrazione un interlocutore attento e sensibile nei confronti delle nostre posizioni. I segnali che provengono da Palazzo Barbieri sono positivi ed incoraggianti. Siamo quindi fiduciosi, il percorso sembra tracciato ed è quello che abbiamo sempre sostenuto a gran voce: stop alla gara e gestione con affidamento diretto in-house di tutti i servizi. Una soluzione che garantisce maggiore trasparenza ed efficienza nell'operato e nella gestione dell'azienda, tutelando contemporaneamente i dipendenti di Amia e Serit e le rispettive famiglie.

Il sindaco Sboarina ha ribadito che la priorità della sua amministrazione è quella di tutelare i lavoratori, operando in maniera trasparente e legale, senza trovare scorciatoie.

Siamo costantemente impegnati in una vera e propria task-force, fatta di riunioni operative e sedute consiliari, con l'unico obiettivo di trovare una soluzione definitiva che salvaguardi tutti i lavoratori di via Avesani - ha detto Sboarina - Proprio in questi giorni mi sono recato in Albania ed è stato per me motivo di grande orgoglio constatare come, grazie alle competenze e professionalità degli operatori di Amia, anche in quel Paese si sia raggiunto un livello qualitativo del servizio di raccolta rifiuti di alto standard. Questo bagaglio di competenze deve rimanere un bene prezioso per Verona.

Il presidente del consiglio comunale Ciro Maschio ha sottolineato come "oggi più che mai sia importante condividere un percorso univoco e compatto tra tutte le parti interessate dalla vicenda". E il consigliere Bonato ha commentato: "Per la prima volta nella storia di Amia tutti i sindacati, i lavoratori e le forze politiche da destra a sinistra hanno sposato una causa comune. La nostra è una battaglia per il bene della città e per la salvaguardia di un patrimonio tra i più apprezzati in Italia in termini di efficienza, operatività e qualità del servizio".