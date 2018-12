Assalto al bancomat con l'esplosivo: i banditi scappano con il bottino

Un assalto ad un bancomat è andato a segno nella notte tra sabato e domenica a Villafranca di Verona. A finire nel mirino dei banditi, è stato lo sportello della banca Credito Valtellinese, situata al civico 170 di via Nino Bixio.

Erano circa le 3.30, quando un boato ha fatto sobbalzare i residenti della zona. Arrivati con un'auto di grossa cilindrata, stando ai primi rilievi dei carabinieri, il gruppo di criminali ha piazzato l'esplosivo, dopo essere entrato nel vano a cui si accede da una porta vetri tramite carta di credito. La potente conflagrazione ha divelto il bancomat e permesso a criminali di mettere le mani sulle cassette contenenti il denaro, per poi tagliare la corda e far perdere le proprie tracce. L'esplosione inoltre ha provocato diversi danni agli uffici dell'istituto di credito, al punto che una ditta specializzata ha dovuto recarsi sul posto per mettere in sicurezza le varie stanze danneggiate.

Subito dopo il fatto, sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona, il personale della vigilanza Civis e la dirigenza della filiale, che lunedì mattina ha formalizzato la denuncia. Non è ancora stato comunicato l'ammontare del bottino, mentre hanno preso il via le indagini dei militari per risalire agli autori del colpo.