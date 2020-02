Assaltano il bancomat e sparano ai carabinieri: banditi in fuga nella notte

Un altro assalto ad un bancomat è andato in scena nella notte tra domenica e lunedì, concludendosi con alcuni colpi di pistola dei malviventi all'indirizzo dei carabinieri e la loro fuga.

È stata una pattuglia del radiomobile della compagnia di Legnago ad intercettare e mettere in fuga alcuni individui travisati, che pochi istanti prima avevano fatto saltare lo sportello automatico della filiale Sparkasse di via Matteotti, a Legnago, utilizzando il metodo della "marmotta" di esplosivo inserita al suo interno.

Pur di scappare, i banditi hanno sparato in direzione dei militari intervenuti, colpendo l'auto di servizio.

Sono scattate dunque le indagini condotte dal nucleo investigativo di Verona e dal nucleo operativo e radiomobile legnaghese.