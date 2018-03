In attesa della Mille Miglia, le auto storiche tornano a sfrecciare nel Veronese

Lo staff dell'Automobile Club Verona è al lavoro per la terza edizione di Aspettando la Corsa più Bella del Mondo, gara di regolarità classica che si svolgerà tra Verona e provincia domenica 13 maggio, a pochi giorni dalla Mille Miglia come appuntamento propedeutico alla Freccia Rossa.

Dopo le prime due edizioni che hanno visto un interesse crescente da parte di partecipanti provenienti da tutto il mondo, e grazie alla collaborazione di esperti regolaristi nella stesura del percorso come Giordano Mozzi, la manifestazione 2018 si presenta con ben 66 prove cronometrate e oltre 120km di percorso collinare e scenografico tra il centro storico di Verona e la suggestiva provincia.

Come di consueto saranno ammesse al via vetture costruite dal 1927 al 1981 suddivise in due categorie. Le auto in età da Mille Miglia, ovvero 1927-1957 parteciperanno al Trofeo Nicolis, mentre le vetture dal 1958 al 1981 concorreranno per il Memorial Cabianca. Le due manifestazioni saranno declinazioni della stessa gara, e percorreranno il medesimo percorso concentrato, appunto, domenica 13 maggio.

La partenza avverrà da Piazza San Zeno, stupenda location che rappresenta la veronesità più caratteristica, mentre il percorso, dopo un imperdibile attraversamento del centro storico di Verona proseguirà prima per la Valpolicella, terra di viti e vini, dove sarà ospitato anche il riordino di metà giornata in una location suggestiva che rappresenta tutta la bellezza e la tipicità di questo territorio. Nel pomeriggio i concorrenti proeguiranno in direzione sud per affrontare la parte di percorso nei dintorni di Custoza, altra zona con una tradizione agricola e vitivinicola millenaria.

Il traguardo sarà, come di consueto, al Museo Nicolis di Villafranca, celebre culla della passione automobilistica veronese riconosciuta in tutto il mondo come una vera meta di culto. Qui sarà ospitata la cerimonia di premiazione che concluderà l'evento.

In fase di definizione anche i premi, che dovrebbero comprendere anche per questa edizione le garanzie di iscrizione alla Mille Miglia 2019, le iscrizioni gratuite ad Aspettando la Corsa più Bella del Mondo 2019 e poi ancora prodotti del territorio e molto altro.

Le iscrizioni apriranno il prossimo 26 marzo e chiuderanno il 7 maggio. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale www.aspettandola1000m.it